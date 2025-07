Balade familiale « Il était une ville… » Hôtel de ville cour intérieure Angoulême

Balade familiale « Il était une ville… »

Hôtel de ville cour intérieure 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Tarif réduit

2€ pour les apprentis de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA 3€ pour les Amis du patrimoine, Pass Découverte

Balade familiale en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour découvrir en s’amusant la ville d’Angoulême et ses secrets.

Hôtel de ville cour intérieure 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

English :

Take a family walk with a guide from the Pays d?art et d?histoire de Grand-Angoulême to discover Angoulême and its secrets.

German :

Familienspaziergang in Begleitung eines Fremdenführers des Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême, um auf spielerische Weise die Stadt Angoulême und ihre Geheimnisse zu entdecken.

Italiano :

Una gita in famiglia in compagnia di una guida del Pays d’art et d’histoire de Grand-Angoulême per scoprire la città di Angoulême e i suoi segreti.

Espanol :

Una excursión familiar en compañía de un guía del Pays d’art et d’histoire de Grand-Angoulême para descubrir la ciudad de Angulema y sus secretos.

