Balade familiale itinérances touloises Écrouves

319 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Prenez de la hauteur et laissez-vous émerveiller par un panorama unique des côtes de Toul. Depuis ce promontoire naturel, un décryptage du paysage vous révélera les secrets de la région. La balade se poursuivra avec une découverte du marais de Lay-Saint-Rémy un site unique, façonné par l’ancien lit de la Moselle.

Balade familiale en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Prévoir

Repas tiré du sac

Chaussures de marche (prévoir chaussures de rechange)

Jumelles conseillées

Accès direct par le centre de détention d’ÉcrouvesTout public

319 Rue du Chanoine Rousselot Écrouves 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 23 76 c.barlier@terrestouloises.com

English :

Get up high and marvel at the unique panorama of the Toul coastline. From this natural promontory, a deciphering of the landscape will reveal the secrets of the region. The walk continues with a discovery of the Lay-Saint-Rémy marsh: a unique site, shaped by the ancient bed of the Moselle.

Family outing in partnership with the Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Please bring

Packed lunch

Walking shoes (bring spare shoes)

Binoculars recommended

Direct access from Écrouves detention center

German :

Begeben Sie sich in luftige Höhen und lassen Sie sich von einem einzigartigen Panorama der Küsten von Toul verzaubern. Von diesem natürlichen Vorsprung aus wird Ihnen eine Entschlüsselung der Landschaft die Geheimnisse der Region enthüllen. Der Spaziergang wird mit einer Entdeckung des Sumpfgebiets von Lay-Saint-Rémy fortgesetzt: ein einzigartiger Ort, der durch das alte Moselbett geformt wurde.

Familienspaziergang in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Vorsehen:

Mahlzeit aus dem Rucksack

Wanderschuhe (Ersatzschuhe vorsehen)

Fernglas empfohlen

Direkter Zugang über die Haftanstalt von Écrouves

Italiano :

Salite in alto e ammirate il panorama unico della costa di Toul. Da questo promontorio naturale è possibile decifrare il paesaggio e scoprire i segreti della regione. La passeggiata prosegue con la scoperta delle paludi di Lay-Saint-Rémy: un sito unico, modellato dall’antico letto della Mosella.

Una passeggiata per famiglie in collaborazione con il Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Cosa portare

Pranzo al sacco

Scarpe da trekking (portare scarpe di ricambio)

Si consiglia un binocolo

Accesso diretto attraverso il centro di detenzione di Écrouves

Espanol :

Suba a lo alto y maravíllese ante el panorama único del litoral de Toul. Desde este promontorio natural, podrá descifrar el paisaje y descubrir los secretos de la región. El paseo continúa con el descubrimiento de las marismas de Lay-Saint-Rémy: un paraje único, modelado por el antiguo cauce del Mosela.

Un paseo familiar en colaboración con el Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

Qué llevar

Almuerzo para llevar

Calzado para caminar (llevar zapatos de repuesto)

Prismáticos recomendados

Acceso directo a través del centro de detención de Écrouves

L’événement Balade familiale itinérances touloises Écrouves a été mis à jour le 2025-08-20 par MT TERRES TOULOISES