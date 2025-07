Balade famille Bois-Guilbert

Balade famille Bois-Guilbert mardi 29 juillet 2025.

Balade famille

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-07-29 16:00:00

2025-07-29

Le mardi 29 juillet, le poney club de Bois-Guilbert vous propose une balade en famille pendant 1h30.

Réservé aux parents et enfants de tout niveau

Tarifs

Cavalier à l’année (-11ans): 30.38€

Cavalier à l’année (+12ans): 35.78€

Cavalier de passage (-11ans) 22.50€

Cavalier de passage (+12ans) 39.75€

1001 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Balade famille

On Tuesday July 29, the Bois-Guilbert Pony Club offers a 1h30 family ride.

For parents and children of all levels

Prices :

Yearly rider (-11years): 30.38?

Yearly rider (+12yrs): 35.78?

Passing rider (-11years): 22.50?

Passing rider (+12years): 39.75?

German :

Am Dienstag, den 29. Juli, bietet der Ponyclub von Bois-Guilbert einen 1,5-stündigen Ausritt für die ganze Familie an.

Reserviert für Eltern und Kinder aller Niveaustufen

Preise:

Jahresreiter (-11 Jahre): 30.38?

Jährlicher Reiter (+12 Jahre): 35.78?

Reiter auf der Durchreise (-11 Jahre): 22.50?

Durchgangsreiter (+12 Jahre): 39.75?

Italiano :

Martedì 29 luglio, il Pony Club Bois-Guilbert propone un’uscita in famiglia di un’ora.

Per genitori e bambini di tutti i livelli

Prezzi :

Cavaliere annuale (-11 anni): 30,38?

Cavaliere annuale (+12 anni): 35,78?

Cavaliere di passaggio (-11 anni): 22,50?

Cavaliere di passaggio (+12 anni): 39,75?

Espanol :

El martes 29 de julio, el Pony Club Bois-Guilbert propone una salida familiar de hora y media.

Para padres e hijos de todos los niveles

Precios :

Jinete del año (-11 años): 30,38?

Jinete anual (+12 años): 35,78?

Piloto pasajero (-11 años): 22,50?

Piloto pasajero (+12 años) 39,75?

