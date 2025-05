Balade famille Circuit de la Grand Roche Le Ménil Vosges, 7 juin 2025, Le Ménil.

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

Circuit de la Grand Roche (Commune de Le Ménil). Durée : 2 heures environ. Difficulté : moyenne (balade en famille avec enfants). Distance : 6 kilomètres. Dénivelé positif : 203 mètres. Balisage : chevalet bleu, courte portion non balisée sur route goudronnée, disque jaune, croix bleue, chevalet jaune, disque bleu, fin du parcours non balisée. Lieux d’intérêt touristique : la Grand Roche (banc et point de vue), Cascade du Heuchau. Départ : parking de la salle polyvalente « La Familiale ». Accès : depuis Le Thillot, suivez la D486 direction Le Ménil. A Le Ménil, prendre à droite après l’église, au niveau du restaurant Les Sapins. La salle « La Familiale » se trouve 200 mètres plus loin sur la droite. Descriptif du parcours : Du parking, prenez la route goudronnée tout droit. Laissez la salle « La Familiale » derrière vous. Ne prenez pas la « rue des Chèvres ». Continuez tout droit sur 50 mètres . Au carrefour, allez tout droit balises chevalet bleu et croix rouge. Continuez sur 300 mètres. Arrivée au panneau « Le Pont Charreau » (537m d’altitude). Le pont se situe à droite et enjambe le ruisseau du Ménil. Continuez sur cette route sur 200m en suivant le balisage chevalet bleu direction « Chapelle de Pitié ». A la 2ème intersection,prenez sur la gauche la « rue des Charrières ». Continuez tout droit sur 500 mètres environ. N’allez pas « chemin des Haies ».Prenez à gauche la « rue de la Chaume ». Marchez 400 mètres pour arriver à la route départementale. Traversez la D486 pour prendre la route en face.Attention, il n’y a pas de passage piétons!Continuez tout droit et suivez les balises disque jaune.Ne prenez pas la « rue de la Golette ». Allez tout droit sur la route qui monte balisage disque jaune vers le »chemin des Huttes ». Continuez sur cette route pendant 700 mètres balisage disque jaune.On devine la Chapelle de Pitié sur le versant opposé.Arrivée au chalet de la Golette (chalet fermé). Redescendez un peu sur la route et prenez le chemin qui monte en face de vous balise croix bleue direction « Le Ménil ». Continuez sur ce chemin sur 600 mètres. Au croisement,prenez le chemin de gauche balisage chevalet jaune.Continuez tout droit sur 800 mètres en suivant toujours le balisage chevalet jaune. Arrivés à un carrefour,suivez tout droit le sentier balisé chevalet jaune pour rejoindre « la Grande Roche ». Attention, le sentier traverse une pente escarpée.Joli point de vue sur le village du Ménil et le Ballon de Servance depuis la Grande Roche équipée d’un banc. Revenez sur vos pas jusqu’à l’intersection et prenez le sentier sur la droite balisage disque bleu. Continuez sur ce sentier sur 1 kilomètre environ. Il passe à proximité d’une petite grotte puis d’un point de vue avec un banc. Suivez le disque bleu jusqu’à la route qui longe le camping et son terrain de minigolf.Continuez sur cette route qui descend sur 200 mètres. A l’intersection, prenez la route de gauche qui monte sur 500 mètres environ.Allez tout droit en suivant la direction « cascade ». Arrivée à la Cascade du Heuchau. La cascade se trouve sur votre gauche et poursuit sa descente sous le pont. Prenez le temps d’y faire une pause avant de finir la balade. Pour finir la balade,poursuivez sur la route de droite et continuez tout droit sur 30 mètres.Prenez la route de droite en suivant la direction « Chemin de la Cascade » puis le sentier à gauche « retour vers la Familiale ». Attention, petit pont en pierre, passage glissant. Descendez le sentier. Arrivés à la D486, traversez sur le passage piéton puis tournez à gauche après la croix en pierre « rue des Chèvres ». Allez tout droit pour finir la balade.

Difficulté moyenne

https://www.ballons-hautes-vosges.com/ +33 3 56 11 00 90

English :

Circuit de la Grand Roche (Commune de Le Ménil). Duration: approx. 2 hours. Difficulty: medium (for families with children). Distance: 6 kilometers. Elevation gain: 203 metres. Markings: blue easel, short unmarked section on tarmac road, yellow disc, blue cross, yellow easel, blue disc, end of route unmarked. Places of interest: La Grand Roche (bench and viewpoint), Cascade du Heuchau. Departure point: « La Familiale » multi-purpose hall parking lot. Access: from Le Thillot, follow the D486 towards Le Ménil. In Le Ménil, turn right after the church, at the Les Sapins restaurant. The « La Familiale » hall is 200 m further on the right. Route description: From the parking lot, take the tarmac road straight ahead. Leave the « La Familiale » hall behind you. Do not take « rue des Chèvres ». Continue straight on for 50 metres. At the crossroads, go straight ahead, marked by a blue easel and a red cross. Continue for 300 meters. Arrive at the sign for « Le Pont Charreau » (537m above sea level). The bridge is on the right, spanning the Ménil stream. Continue on this road for 200m, following the blue signposts for « Chapelle de Pitié ». At the 2nd intersection, turn left onto « rue des Charrières ». Continue straight on for about 500m. Don’t go into « chemin des Haies », but turn left into « rue de la Chaume ». Walk 400 m to reach the main road. Cross the D486 to take the road opposite.there is no crosswalk!continue straight ahead and follow the yellow disc markers.do not take « rue de la Golette ». Go straight ahead on the road that climbs up to the « chemin des Huttes ». Continue along this road for 700 m, marked by yellow discs, and you can make out the Chapelle de Pitié on the opposite slope, arriving at the chalet de la Golette (chalet closed). Go back down to the road and take the path that rises in front of you, signposted « Le Ménil ». Continue on this path for 600 meters. At the crossroads, take the left-hand path signposted « chevalet jaune » and continue straight on for 800 metres, still following the yellow signpost. At a crossroads, follow the yellow signposted path to « La Grande Roche ». The trail crosses a steep slope, and from the Grande Roche, with its bench, there’s a lovely view of the village of Le Ménil and the Ballon de Servance. Retrace your steps to the intersection and take the path on the right, marked with a blue disc. Continue on this path for about 1 km. It passes a small cave and then a viewpoint with a bench. Follow the blue disc to the road that runs alongside the campsite and its mini-golf course, and continue downhill for 200 metres. At the intersection, take the left-hand road which climbs for about 500 m. Go straight on, following the signs for the waterfall. You’ll arrive at the Cascade du Heuchau. The waterfall is on your left and continues its descent under the bridge. Take the time to pause here before finishing the walk. To finish the walk, take the right-hand road and go straight on for 30 m. Take the right-hand road, following signs for « Chemin de la Cascade », then the left-hand path « retour vers la Familiale ». Caution: small stone bridge, slippery passage. Go down the path. When you reach the D486, cross at the crosswalk, then turn left after the stone cross at « rue des Chèvres ». Go straight on to finish the walk.

Deutsch :

Rundweg von La Grand Roche (Gemeinde Le Ménil). Dauer: ca. 2 Stunden. Schwierigkeitsgrad: mittel (Familienausflug mit Kindern). Entfernung: 6 km. Positiver Höhenunterschied: 203 Meter. Markierung: blauer Bock, kurzer nicht markierter Abschnitt auf asphaltierter Straße, gelbe Scheibe, blaues Kreuz, gelber Bock, blaue Scheibe, Ende der Strecke nicht markiert. Orte von touristischem Interesse: La Grand Roche (Bank und Aussichtspunkt), Cascade du Heuchau. Start: Parkplatz der Mehrzweckhalle « La Familiale ». Anfahrt: Von Le Thillot aus folgen Sie der D486 in Richtung Le Ménil. In Le Ménil biegen Sie nach der Kirche rechts ab, auf Höhe des Restaurants Les Sapins. Der Saal « La Familiale » befindet sich 200 Meter weiter auf der rechten Seite. Wegbeschreibung: Vom Parkplatz aus nehmen Sie die asphaltierte Straße geradeaus. Lassen Sie den Saal « La Familiale » hinter sich. Biegen Sie nicht in die « Rue des Chèvres » ein. Gehen Sie 50 Meter geradeaus. Gehen Sie an der Kreuzung geradeaus und folgen Sie den Markierungen blauer Bock und rotes Kreuz. Gehen Sie 300 Meter weiter. Sie erreichen das Schild « Le Pont Charreau » (537 m über dem Meeresspiegel). Die Brücke befindet sich auf der rechten Seite und überquert den Bach « Le Ménil ». Gehen Sie auf dieser Straße 200 m weiter und folgen Sie der blauen Chevalet-Markierung in Richtung « Chapelle de Pitié ». An der zweiten Kreuzung biegen Sie links in die « Rue des Charrières » ein. Gehen Sie etwa 500 m geradeaus weiter. Gehen Sie nicht zum « Chemin des Haies », sondern biegen Sie links in die « Rue de la Chaume » ein. Gehen Sie 400 m weiter, bis Sie auf die Landstraße treffen. Überqueren Sie die D486 und nehmen Sie die Straße auf der anderen Straßenseite. Achtung, es gibt keinen Zebrastreifen! Gehen Sie geradeaus und folgen Sie den Markierungen für die gelbe Scheibe.Nehmen Sie nicht die « Rue de la Golette ». Gehen Sie geradeaus auf der Straße, die mit gelben Scheiben markiert ist und zum « Chemin des Huttes » hinaufführt. Gehen Sie auf dieser Straße 700 m weiter (gelbe Scheibe) und Sie können die Chapelle de Pitié auf der gegenüberliegenden Seite erahnen, bis Sie das Chalet de la Golette erreichen (geschlossen). Gehen Sie ein Stück zurück auf die Straße und nehmen Sie den Weg, der gegenüber von Ihnen in Richtung « Le Ménil » ansteigt. Gehen Sie auf diesem Weg 600 m weiter. An der Kreuzung nehmen Sie den linken Weg mit der gelben Markierung. Gehen Sie 800 Meter geradeaus, immer der gelben Markierung folgend. An einer Kreuzung folgen Sie geradeaus dem Weg mit der Markierung gelber Bock, um « La Grande Roche » zu erreichen. Von dem mit einer Bank ausgestatteten Grande Roche haben Sie einen schönen Blick auf das Dorf Le Ménil und den Ballon de Servance. Gehen Sie zurück bis zur Kreuzung und nehmen Sie den Weg nach rechts mit der blauen Scheibe. Folgen Sie dem Weg etwa einen Kilometer lang. Er führt an einer kleinen Höhle vorbei und dann zu einem Aussichtspunkt mit einer Bank. Folgen Sie der blauen Scheibe bis zur Straße, die am Campingplatz und seinem Minigolfplatz vorbeiführt.200 Meter weiter auf dieser Straße bergab gehen. An der Kreuzung nehmen Sie die linke Straße, die etwa 500 Meter bergauf führt.Gehen Sie geradeaus und folgen Sie der Richtung « Wasserfall ». Ankunft am Wasserfall von Heuchau. Der Wasserfall befindet sich auf Ihrer linken Seite und fließt unter der Brücke weiter abwärts. Nehmen Sie sich die Zeit, dort eine Pause zu machen, bevor Sie den Spaziergang beenden. Um den Spaziergang zu beenden, folgen Sie der rechten Straße und gehen Sie 30 Meter geradeaus. Nehmen Sie die rechte Straße und folgen Sie der Richtung « Chemin de la Cascade », dann dem Pfad links « Retour vers la Familiale ». Achtung, kleine Steinbrücke, rutschige Passage. Gehen Sie den Pfad hinunter. An der D486 angekommen, überqueren Sie diese auf dem Zebrastreifen und biegen dann nach dem Steinkreuz links ab « Rue des Chèvres ». Gehen Sie geradeaus, um den Spaziergang zu beenden.

Italiano :

Circuito della Grand Roche (Comune di Le Ménil). Durata: circa 2 ore. Difficoltà: moderata (per famiglie con bambini). Distanza: 6 chilometri. Dislivello: 203 metri. Segnaletica: cavalletto blu, breve tratto non segnalato su strada asfaltata, disco giallo, croce blu, cavalletto giallo, disco blu, fine del percorso non segnalato. Luoghi di interesse: La Grand Roche (panchina e punto panoramico), Cascade du Heuchau. Punto di partenza: parcheggio della sala polivalente « La Familiale ». Accesso: da Le Thillot, seguire la D486 in direzione di Le Ménil. A Le Ménil, girare a destra dopo la chiesa, all’altezza del ristorante Les Sapins. La sala « La Familiale » si trova 200 metri più avanti sulla destra. Descrizione del percorso: Dal parcheggio, prendere la strada asfaltata in direzione di Le Ménil. Lasciarsi alle spalle La Familiale. Non imboccare la « rue des Chèvres ». Proseguire dritto per 50 metri. All’incrocio, proseguire dritto, segnalato da un cavalletto blu e da una croce rossa. Proseguire per 300 metri. Arrivare all’indicazione « Le Pont Charreau » (537 m s.l.m.). Il ponte si trova sulla destra e attraversa il torrente Ménil. Proseguire su questa strada per 200 m, seguendo le indicazioni blu per la « Chapelle de Pitié ». Al 2° incrocio, svoltare a sinistra in « rue des Charrières ». Proseguire dritto per circa 500 metri. Non entrare in « chemin des Haies », ma girare a sinistra in « rue de la Chaume ». Percorrere 400 metri per raggiungere la strada principale. Attraversare la D486 per imboccare la strada di fronte. Non ci sono attraversamenti pedonali! Proseguire dritto e seguire le indicazioni dei dischi gialli. Non imboccare « rue de la Golette ». Proseguire dritto e seguire le indicazioni a disco giallo fino allo « chemin des Huttes ». Proseguite su questa strada per 700 metri, segnalata da un disco giallo, e vedrete la Chapelle de Pitié sul versante opposto. Tornate alla strada e prendete il sentiero che sale di fronte a voi, con l’indicazione « Le Ménil ». Proseguire su questo sentiero per 600 metri. All’incrocio, prendere il sentiero di sinistra contrassegnato da un cartello giallo e proseguire dritto per 800 metri, sempre seguendo il cartello giallo. A un incrocio, seguire il sentiero giallo segnalato e proseguire dritto fino a raggiungere « La Grande Roche ». Attenzione, il sentiero attraversa un pendio ripido e dalla Grande Roche, attrezzata con una panchina, si gode di una bella vista sul villaggio di Ménil e sul Ballon de Servance. Tornate sui vostri passi fino all’incrocio e prendete il sentiero a destra, contrassegnato da un disco blu. Si prosegue su questo sentiero per circa 1 chilometro. Si passa vicino a una piccola grotta e poi a un punto panoramico con una panchina. Seguire il disco blu fino alla strada che costeggia il campeggio e il suo campo da minigolf e continuare a percorrerla per 200 metri. All’incrocio si prende la strada di sinistra che sale per circa 500 metri, poi si prosegue dritti seguendo le indicazioni per la cascata. Si arriva così alla Cascade du Heuchau. La cascata si trova sulla sinistra e continua la sua discesa sotto il ponte. Prendetevi il tempo di fare una pausa prima di terminare la passeggiata. Per terminare la passeggiata, prendete la strada a destra e proseguite dritti per 30 metri, poi prendete la strada a destra, seguendo le indicazioni per « Chemin de la Cascade » e poi il sentiero a sinistra « retour vers la Familiale ». Attenzione, piccolo ponte in pietra, passaggio scivoloso. Scendere lungo il sentiero. Quando si raggiunge la D486, attraversare sulle strisce pedonali e girare a sinistra dopo la croce di pietra « rue des Chèvres ». Proseguire dritto per terminare la passeggiata.

Español :

Circuito de la Grand Roche (municipio de Le Ménil). Duración: unas 2 horas. Dificultad: moderada (para familias con niños). Distancia: 6 km. Desnivel: 203 metros. Señalización: caballete azul, corto tramo sin señalizar por carretera asfaltada, disco amarillo, cruz azul, caballete amarillo, disco azul, final del recorrido sin señalizar. Lugares de interés: La Grand Roche (banco y mirador), Cascade du Heuchau. Punto de salida: aparcamiento de la sala polivalente « La Familiale ». Acceso: desde Le Thillot, seguir la D486 en dirección a Le Ménil. En Le Ménil, girar a la derecha después de la iglesia, en el restaurante Les Sapins. La sala « La Familiale » se encuentra a 200 metros a la derecha. Descripción del itinerario: Desde el aparcamiento, siga recto por la carretera asfaltada. Deje atrás « La Familiale ». No tome la « rue des Chèvres ». Siga recto durante 50 metros. En el cruce, siga recto, señalizado con un caballete azul y una cruz roja. Continúe durante 300 metros. Llegue a la señal de « Le Pont Charreau » (537 m sobre el nivel del mar). El puente está a la derecha y cruza el arroyo del Ménil. Continúe por esta carretera durante 200 m, siguiendo las señales azules de « Chapelle de Pitié ». En el segundo cruce, gire a la izquierda por la rue des Charrières. Siga recto unos 500 metros. No entre en el « chemin des Haies », gire a la izquierda en la « rue de la Chaume ». Camine 400 metros hasta llegar a la carretera principal. Cruce la D486 para tomar la calle de enfrente. ¡No hay paso de peatones! Continúe recto y siga las marcas de disco amarillas. No tome la « rue de la Golette ». Continúe recto y siga las marcas amarillas hasta el « chemin des Huttes ». Continúe por esta carretera durante 700 metros, señalizada con un disco amarillo, y verá la Chapelle de Pitié en la ladera opuesta. Vuelva a bajar a la carretera y tome el camino que sube delante de usted, señalizado con « Le Ménil ». Continúe por este camino durante 600 metros. En el cruce, tome la pista de la izquierda señalizada con un poste amarillo y continúe recto durante 800 metros, siempre siguiendo el poste amarillo. En un cruce, siga recto por el camino señalizado en amarillo para llegar a « La Grande Roche ». La Grande Roche, equipada con un banco, ofrece una hermosa vista del pueblo de Ménil y del Ballon de Servance. Vuelva sobre sus pasos hasta el cruce y tome el camino de la derecha, señalizado con un disco azul. Continúe por este camino durante aproximadamente 1 kilómetro. Pasará cerca de una pequeña cueva y de un mirador con un banco. Siga el disco azul hasta la carretera que bordea el camping y su campo de minigolf, y continúe por esta carretera durante 200 metros. En el cruce, tome la carretera de la izquierda que asciende unos 500 metros, después siga recto, siguiendo las indicaciones de la cascada. Llegará a la Cascada de Heuchau. La cascada se encuentra a su izquierda y continúa su descenso bajo el puente. Tómese el tiempo necesario para hacer una pausa antes de terminar el recorrido. Para terminar el recorrido, tome la carretera de la derecha y siga recto durante 30 metros, después tome la carretera de la derecha, siguiendo las indicaciones « Chemin de la Cascade » y después el camino de la izquierda « retour vers la Familiale ». Cuidado, pequeño puente de piedra, paso resbaladizo. Baje por el sendero. Al llegar a la D486, cruce por el paso de peatones y gire a la izquierda después del cruce de piedra « rue des Chèvres ». Siga recto para terminar el paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-13 par Système d’information touristique Lorrain