Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité, Carnuta, Jupilles
Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité, Carnuta, Jupilles jeudi 16 avril 2026.
Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-16 12:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Balade famille Mission Construire une cabane !
Relevez le défi en famille et participez à la construction d’une cabane dans la forêt. Collectez les matériaux et assemblez les éléments pour créer un abri éphémère. Un travail d’équipe où coopération et créativité sont de mise !
Public familial. Sur réservation. .
Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Family outing Mission: Build a tree house!
L’événement Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité Jupilles a été mis à jour le 2025-12-20 par LA FLECHE