Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité, Carnuta, Jupilles

Balade famille Le bocage, refuge de biodiversité

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-16 12:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Balade famille Mission Construire une cabane !

Relevez le défi en famille et participez à la construction d’une cabane dans la forêt. Collectez les matériaux et assemblez les éléments pour créer un abri éphémère. Un travail d’équipe où coopération et créativité sont de mise !

Public familial. Sur réservation. .

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

English :

