Balade faune à Morlhon-le-Haut avec Anthony Vieillard Morlhon-le-Haut samedi 25 avril 2026.
Parking du Lac Morlhon-le-Haut Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-04-25
2026-04-25
Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, gérant de Vulgaris Terra , et partez à la découverte de la faune de Morlhon-le-Haut.
Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 ou en ligne.
Limité à 20 personnes, enfants compris.
Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.
Interdit aux chiens. .
Parking du Lac Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
English :
Follow Anthony Vieillard, a qualified environmental educator and trainer, manager of Vulgaris Terra , and discover the fauna of Morlhon-le-Haut.
