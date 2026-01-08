Balade faune à Morlhon-le-Haut avec Anthony Vieillard Morlhon-le-Haut

Balade faune à Morlhon-le-Haut avec Anthony Vieillard

Parking du Lac Morlhon-le-Haut Aveyron

Début : Samedi 2026-04-25

2026-04-25

Suivez Anthony Vieillard, éducateur et formateur diplômé en environnement, gérant de Vulgaris Terra , et partez à la découverte de la faune de Morlhon-le-Haut.

Réservation fortement recommandée au 05 36 16 20 00 ou en ligne.

Limité à 20 personnes, enfants compris.

Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.

Interdit aux chiens. .

Parking du Lac Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

Follow Anthony Vieillard, a qualified environmental educator and trainer, manager of Vulgaris Terra , and discover the fauna of Morlhon-le-Haut.

