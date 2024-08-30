Balade Féérique

Cayeux-en-Santerre Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:50:00

fin : 2026-03-28 20:50:00

Date(s) :

2026-03-28

BALADE FÉERIQUE à Cayeux en Santerre

le samedi 28 mars

un premier départ à 19h30 (venir 15 minutes avant)

un second départ à 19h50 (venir 15 minutes avant)

durée 1h30, prévoir une LANTERNE

TARIFS

10€ pour les + de 12 ans

et GRATUIT pour les de 12 ans

billetterie en ligne https://my.weezevent.com/balade-feerique-a-cayeux-en-santerre-1

à la tombée du jour, explorez en famille les chemins qui mènent au petit peuple féerique.

Découvrez les habitations des fées grâce à nos guides elficologiques.

Équipez-vous de bonnes chaussures pour une balade d’environ 1H30 au milieu de la nature réenchantée.

Votre lanterne sera le meilleur outil pour observer cette nuit animée de rencontres féeriques.

spectacle proposé par l’office de tourisme Avre Luce Noye et la Compagnie P14

plus d’infos au 03 22 41 28 72

Cayeux-en-Santerre 80800 Somme Hauts-de-France +33 3 22 41 58 72 accueil.tourisme@avrelucenoye.fr

English :

FÉERIQUE WALK in Cayeux en Santerre

saturday March 28th

first departure at 7:30pm (come 15 minutes before)

second departure at 7:50pm (come 15 minutes before)

duration 1h30, bring a LANTERN

RATES

10? for over 12s

and FREE for children under 12

online ticketing: https://my.weezevent.com/balade-feerique-a-cayeux-en-santerre-1

at dusk, explore with your family the paths that lead to the fairy world.

Discover the fairies’ dwellings with our elficological guides.

Grab your good shoes for a 1? hour stroll through the enchanted countryside.

Your lantern will be the best tool for observing this lively night of fairy encounters.

proposed by Avre Luce Noye tourist office and Compagnie P14

further information: 03 22 41 28 72

L’événement Balade Féérique Cayeux-en-Santerre a été mis à jour le 2024-08-30 par OT AVRE LUCE NOYE