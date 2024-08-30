Balade Féérique Cayeux-en-Santerre
Balade Féérique Cayeux-en-Santerre samedi 28 mars 2026.
Balade Féérique
Cayeux-en-Santerre Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:50:00
fin : 2026-03-28 20:50:00
Date(s) :
2026-03-28
BALADE FÉERIQUE à Cayeux en Santerre
le samedi 28 mars
un premier départ à 19h30 (venir 15 minutes avant)
un second départ à 19h50 (venir 15 minutes avant)
durée 1h30, prévoir une LANTERNE
TARIFS
10€ pour les + de 12 ans
et GRATUIT pour les de 12 ans
billetterie en ligne https://my.weezevent.com/balade-feerique-a-cayeux-en-santerre-1
à la tombée du jour, explorez en famille les chemins qui mènent au petit peuple féerique.
Découvrez les habitations des fées grâce à nos guides elficologiques.
Équipez-vous de bonnes chaussures pour une balade d’environ 1H30 au milieu de la nature réenchantée.
Votre lanterne sera le meilleur outil pour observer cette nuit animée de rencontres féeriques.
spectacle proposé par l’office de tourisme Avre Luce Noye et la Compagnie P14
plus d’infos au 03 22 41 28 72
BALADE FÉERIQUE à Cayeux en Santerre
le samedi 28 mars
un premier départ à 19h30 (venir 15 minutes avant)
un second départ à 19h50 (venir 15 minutes avant)
durée 1h30, prévoir une LANTERNE
TARIFS
10€ pour les + de 12 ans
et GRATUIT pour les de 12 ans
billetterie en ligne https://my.weezevent.com/balade-feerique-a-cayeux-en-santerre-1
à la tombée du jour, explorez en famille les chemins qui mènent au petit peuple féerique.
Découvrez les habitations des fées grâce à nos guides elficologiques.
Équipez-vous de bonnes chaussures pour une balade d’environ 1H30 au milieu de la nature réenchantée.
Votre lanterne sera le meilleur outil pour observer cette nuit animée de rencontres féeriques.
spectacle proposé par l’office de tourisme Avre Luce Noye et la Compagnie P14
plus d’infos au 03 22 41 28 72 .
Cayeux-en-Santerre 80800 Somme Hauts-de-France +33 3 22 41 58 72 accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
FÉERIQUE WALK in Cayeux en Santerre
saturday March 28th
first departure at 7:30pm (come 15 minutes before)
second departure at 7:50pm (come 15 minutes before)
duration 1h30, bring a LANTERN
RATES
10? for over 12s
and FREE for children under 12
online ticketing: https://my.weezevent.com/balade-feerique-a-cayeux-en-santerre-1
at dusk, explore with your family the paths that lead to the fairy world.
Discover the fairies’ dwellings with our elficological guides.
Grab your good shoes for a 1? hour stroll through the enchanted countryside.
Your lantern will be the best tool for observing this lively night of fairy encounters.
proposed by Avre Luce Noye tourist office and Compagnie P14
further information: 03 22 41 28 72
L’événement Balade Féérique Cayeux-en-Santerre a été mis à jour le 2024-08-30 par OT AVRE LUCE NOYE