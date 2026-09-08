Balade Féérique en forêt de Charmes Tranchée des carrières Charmes

Informations pratiques

Charmes

Balade Féérique en forêt de Charmes

Tranchée des carrières Mare pédagogique Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 22:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour célébrer le « Jour de la nuit », le CPN les p’tits Castors vous propose une expérience lumineuse et musicale en forêt de charmes. Venez écouter l’histoire de l’Etoile de la Forêt et découvrir la forêt sous un autre jour.

A partir de 19h à la mare pédagogique de Charmes, départ échelonné.Tout public

0 .

Tranchée des carrières Mare pédagogique Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 18 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate « Night Day, » the CPN Les P’tits Castors invites you to a magical light and music experience in the forest. Come listen to the story of the Star of the Forest and discover the forest in a whole new light.

Starting at 7:00 p.m. at the Charmes educational pond; staggered start times.

L’événement Balade Féérique en forêt de Charmes Charmes a été mis à jour le 2026-09-08 par OT EPINAL ET SA REGION