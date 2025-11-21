Balade féerique Masevaux-Niederbruck

Balade féerique Masevaux-Niederbruck vendredi 21 novembre 2025.

Balade féerique

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2025-11-21

Plongez dans la magie de Noël à travers un circuit illuminé au cœur de la ville. Scènes enchantées, décors lumineux et personnages fantastiques vous attendent tout au long d’un parcours accessible à tous. Une promenade magique pour petits et grands, à découvrir chaque soir.

Plongez dans la magie de Noël à travers un circuit illuminé au cœur de la ville. Scènes enchantées, décors lumineux et personnages fantastiques vous attendent tout au long d’un parcours accessible à tous. Une promenade magique pour petits et grands, à découvrir chaque soir. .

Place des Alliés Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with an illuminated tour through the heart of the city. Enchanted scenes, luminous decorations and fantastic characters await you along a route accessible to all. A magical walk for young and old, to discover every evening.

German :

Tauchen Sie auf einem beleuchteten Rundgang durch die Stadt in den Zauber der Weihnachtszeit ein. Auf diesem für alle zugänglichen Rundgang erwarten Sie zauberhafte Szenen, leuchtende Dekorationen und fantastische Figuren. Ein magischer Spaziergang für Groß und Klein, den Sie jeden Abend aufs Neue entdecken können.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con un tour illuminato nel cuore della città. Scenari incantati, decorazioni illuminate e personaggi fantastici vi aspettano lungo un percorso accessibile a tutti. Una passeggiata magica per grandi e piccini, da scoprire ogni sera.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad con un recorrido iluminado por el corazón de la ciudad. Escenas encantadas, decoraciones iluminadas y personajes fantásticos le esperan a lo largo de un recorrido accesible a todos. Un paseo mágico para grandes y pequeños, que descubrirá cada noche.

L’événement Balade féerique Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach