Venez profiter d’un moment convivial et inaugural grâce à cette balade festive de 2 km à travers le quartier de la Grange-aux-Bois.

Animation musicale et restauration sur place.Tout public

Gymnase de la Grange-aux-Bois 2 rue de la Baronète

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Come and enjoy a festive 2 km walk through the Grange-aux-Bois district.

Musical entertainment and on-site catering.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment und die Einweihung dank dieses 2 km langen festlichen Spaziergangs durch das Viertel Grange-aux-Bois.

Musikalische Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Venite a godervi una festosa passeggiata di 2 km nel quartiere di Grange-aux-Bois.

Intrattenimento musicale e ristorazione in loco.

Espanol :

Venga a disfrutar de un paseo festivo de 2 km por el barrio de Grange-aux-Bois.

Animación musical y restauración in situ.

