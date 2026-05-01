Balade festive Saint Laurent de Céris Place du champ de foire Saint-Laurent-de-Céris
Balade festive Saint Laurent de Céris Place du champ de foire Saint-Laurent-de-Céris dimanche 24 mai 2026.
Saint-Laurent-de-Céris
Balade festive
Saint Laurent de Céris Place du champ de foire Saint Laurent de Céris Lafont Saint-Laurent-de-Céris Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Balade festive pour découvrir le futur poste de raccordement électrique du Confolentais et le site d’implantation d’une des futures centrales solaires au sol de la CDC Charente Limousine
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Saint Laurent de Céris Place du champ de foire Saint Laurent de Céris Lafont Saint-Laurent-de-Céris 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine apache.chassiecq@gmail.com
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English :
Festive stroll to discover the future Confolent electrical substation and the site of one of the CDC Charente Limousine’s future ground-mounted solar power plants
L’événement Balade festive Saint-Laurent-de-Céris a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Charente Limousine
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