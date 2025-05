Balade florale – Rue de la Libération La Haye, 7 juin 2025 10:00, La Haye.

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

2025-06-07

Accompagné d’un professionnel de l’animation, venez partager un temps avec votre enfant, rencontrer et échanger avec d’autres familles autour d’une balade pour les petits et les grands. Sur inscription.

Rue de la Libération La Haye-du-Puits

La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 73 38

English : Balade florale

Accompanied by an animation professional, come and share a moment with your child, meet and exchange with other families around a walk for young and old. Registration required.

German :

Kommen Sie in Begleitung einer Animationsfachkraft, um Zeit mit Ihrem Kind zu verbringen, andere Familien zu treffen und sich mit ihnen bei einem Spaziergang für Groß und Klein auszutauschen. Nach Anmeldung.

Italiano :

Accompagnati da un professionista dell’attività, venite a condividere un momento con il vostro bambino, incontrate e chiacchierate con altre famiglie durante una passeggiata per grandi e piccini. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Acompañado por un profesional de la actividad, venga a compartir un momento con su hijo, conozca y charle con otras familias durante un paseo para grandes y pequeños. Inscripción obligatoria.

