Balade fluviale patrimoniale en canoë Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU Vertou

Balade fluviale patrimoniale en canoë Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU Loire-Atlantique

16 personnes par groupe. Prévoir vieille paire de chaussures et vêtements imperméables, serviette éponge et change ; douche et vestiaires sur place. Présence de parking à l’entrée du site du Parc du Loiry

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Promenade fluviale commentée par un professionnel, de la Chaussée des moines à Portillon, pour découvrir le patrimoine vertavien depuis la Sèvre

Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU
06 62 37 45 92
http://www.canoekayakvertou.com
Présence de parking à l'entrée du site du Parc du Loiry

Promenade fluviale commentée par un professionnel, de la Chaussée des moines à Portillon, pour découvrir le patrimoine vertavien depuis la Sèvre

