BALADE FONDUE AU CHOCOLAT AU MOURTIS LE CABANOT Boutx

BALADE FONDUE AU CHOCOLAT AU MOURTIS
LE CABANOT Florise Ordronneau Boutx Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Venez vivre un goûter d’exception au cœur de la forêt pyrénéenne, après une balade facile en raquettes ou à pied, vers le tipi. Là un petit feu vous réchauffera tout en se régalant d’une fondue au chocolat.
Balade accessible à tous à partir de 5 ans.
Matériel inclus (raquettes, bâtons) possibilité de prêt de chaussures et guêtres. 26 .
LE CABANOT Florise Ordronneau Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie florise.odn@gmail.com
English :
Come and enjoy an exceptional snack in the heart of the Pyrenean forest, after an easy stroll on snowshoes or on foot to the tepee. There, a small fire will warm you up while you enjoy a chocolate fondue.
German :
Erleben Sie einen außergewöhnlichen Snack im Herzen des Pyrenäenwaldes, nach einer leichten Schneeschuhwanderung oder einem Spaziergang zum Tipi. Dort wird Sie ein kleines Feuer wärmen, während Sie sich an einem Schokoladenfondue laben.
Italiano :
Venite a gustare uno spuntino eccezionale nel cuore della foresta pirenaica, dopo una facile passeggiata o una ciaspolata fino al tepee. Lì, un accogliente fuoco vi riscalderà mentre gustate una fonduta di cioccolato.
Espanol :
Venga a disfrutar de una merienda excepcional en el corazón del bosque pirenaico, después de un fácil paseo a pie o con raquetas de nieve hasta el tipi. Allí, un acogedor fuego te calentará mientras disfrutas de una fondue de chocolate.
