Balade forestière à Anost Anost
Balade forestière à Anost Anost samedi 11 avril 2026.
Balade forestière à Anost
Anost, forêt domaniale Anost Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Balade forestière à Anost le samedi 11 avril
Venez vous balader sur les hauteurs d’Anost et échanger sur la forêt avec les chargés de missions forêt du Parc naturel régional du Morvan et du centre national de la propriété forestière.
Feuillus/résineux, histoire forestière, biodiversité, gestion forestière, la forêt Morvandelle n’aura plus de secrets pour vous !
En partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière
Anost
️ De 10h à 12h00
Conseillé à partir de 12 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 4 km
Difficulté estimée Pas de difficultés particulières
☔️ Chaussures de marche nécessaires
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/SDb4czgdDcZ3jeDsWG3FWpkb
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
Clôture des inscriptions vendredi 10 avril midi .
Anost, forêt domaniale Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Balade forestière à Anost
L’événement Balade forestière à Anost Anost a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM