Balade forestière à Anost

Anost, forêt domaniale Anost Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Balade forestière à Anost le samedi 11 avril

Venez vous balader sur les hauteurs d’Anost et échanger sur la forêt avec les chargés de missions forêt du Parc naturel régional du Morvan et du centre national de la propriété forestière.

Feuillus/résineux, histoire forestière, biodiversité, gestion forestière, la forêt Morvandelle n’aura plus de secrets pour vous !

En partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière

Anost

️ De 10h à 12h00

Conseillé à partir de 12 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 4 km

Difficulté estimée Pas de difficultés particulières

☔️ Chaussures de marche nécessaires

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/SDb4czgdDcZ3jeDsWG3FWpkb

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions vendredi 10 avril midi .

Anost, forêt domaniale Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Balade forestière à Anost

L’événement Balade forestière à Anost Anost a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM