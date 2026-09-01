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AGENDA · Pellevoisin

Balade Forestière Pellevoisin

samedi 19 septembre 2026 · Pellevoisin

Balade Forestière Pellevoisin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:15:00
Adresse
La Ciboterie
Ville
36180 Pellevoisin
Département
Indre
Tarif
3 3 3 Tarif de base - plein tarif

Pellevoisin

Balade Forestière

La Ciboterie Pellevoisin Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 17:15:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Promenons-nous dans les bois !
17h15 : Balade commentée sur le monde de la forêt à la découverte du bois de la Jarrerie
19h00 : Fromagée de retour à la Ciboterie 3  .

La Ciboterie Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67 

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English :

Let’s go for a walk in the woods!

L’événement Balade Forestière Pellevoisin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Valençay

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