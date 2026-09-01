Informations pratiques

Pellevoisin

Balade Forestière

La Ciboterie Pellevoisin Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 17:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Promenons-nous dans les bois !

17h15 : Balade commentée sur le monde de la forêt à la découverte du bois de la Jarrerie

19h00 : Fromagée de retour à la Ciboterie 3 .

La Ciboterie Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67

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English :

Let’s go for a walk in the woods!

L’événement Balade Forestière Pellevoisin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Valençay