AGENDA · Pellevoisin
Balade Forestière Pellevoisin
samedi 19 septembre 2026 · Pellevoisin
Informations pratiques
Pellevoisin
Balade Forestière
La Ciboterie Pellevoisin Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 17:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Promenons-nous dans les bois !
17h15 : Balade commentée sur le monde de la forêt à la découverte du bois de la Jarrerie
19h00 : Fromagée de retour à la Ciboterie 3 .
La Ciboterie Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67
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English :
Let’s go for a walk in the woods!
L’événement Balade Forestière Pellevoisin a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Pays de Valençay
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