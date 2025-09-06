Balade, formation découverte et dégustation des plantes sauvages comestibles Sainte-Maure-de-Touraine

Jardins Écosystèmes Moulin de Malicorne Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Jardins Écosystèmes accueille « Savoir Sauvage Touraine » et vous invite à rejoindre une balade formation découverte des plantes sauvages comestibles avec dégustation offerte et préparée en amont avec amour spécialement pour vous.

Au cœur du parc féerique et havre de paix pour la biodiversité du Moulin de Malicorne, situé dans la magnifique Vallée de Courtineau (sur inscription préalable uniquement).

Afin de vous permettre la meilleure expérience possible, nombre de places limitées et réservation préalable obligatoire. 35.9 .

Jardins Écosystèmes Moulin de Malicorne Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 16 10 02 13

English :

Jardins Écosystèmes welcomes « Savoir Sauvage Touraine » and invites you to join us on an educational walk to discover edible wild plants, with a complimentary tasting prepared especially for you.

German :

Jardins Ecosystèmes begrüßt « Savoir Sauvage Touraine » und lädt Sie ein, sich einem Bildungsspaziergang zur Entdeckung essbarer Wildpflanzen anzuschließen, mit angebotener Kostprobe, die im Vorfeld mit Liebe speziell für Sie zubereitet wurde.

Italiano :

Jardins Écosystèmes dà il benvenuto a « Savoir Sauvage Touraine » e vi invita a partecipare a una passeggiata didattica alla scoperta delle piante selvatiche commestibili, con una degustazione gratuita preparata appositamente per voi.

Espanol :

Jardins Écosystèmes da la bienvenida a « Savoir Sauvage Touraine » y le invita a participar en un paseo educativo para descubrir plantas silvestres comestibles, con una degustación ofrecida y preparada con cariño de antemano especialmente para usted.

