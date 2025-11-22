Balade fripes – tous genres Destination Rennes Rennes
Balade fripes – tous genres Destination Rennes Rennes samedi 22 novembre 2025.
Balade fripes – tous genres Destination Rennes Rennes Samedi 22 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Inscriptions : rm.bzh/serd
Découvrez différents lieux d’achat de vêtements de seconde main dans l’hyper centre de Rennes.
Public adulte / Non accessible PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T10:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T12:30:00.000+01:00
1
http://rm.bzh/serd
Destination Rennes 1 rue Saint-Malo, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine