BALADE GASTRONOMIQUE ET VIGNERONNE “COMTE DE MONTE CRISTO” – Lavérune, 12 juin 2025 07:00, Lavérune.

Hérault

BALADE GASTRONOMIQUE ET VIGNERONNE “COMTE DE MONTE CRISTO” Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 70 – 70 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-12

fin : 2025-06-12

Date(s) :

2025-06-12

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Château de l’Engarran jeudi 12 juin pour une balade gastronomique en 5 temps sur les traces du Comte de Monte Cristo

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Château de l’Engarran jeudi 12 juin pour une balade gastronomique en 5 temps sur les traces du Comte de Monte Cristo

Revivez le tournage du Comte de Monte Cristo à travers une balade gastronomique en 5 étapes, venez découvrir les secrets du tournage lors d’une balade vigneronne conviviale et pleine de saveurs !

Mise en bouche dans les vignes Melon-pastèque en gelée de rosé

La Lionne Rosé 2024

**

Entrée froide dans l’orangerie Filet de rouget à la vinaigrette d’orange sur tartine grillée, copeaux de jambon

La Lionne Blanc 2024

**

Plat viande devant la cave du Château Poitrine de veau confite à l’ail doux, jardinière de petits pois à la française, trait de purée de pois chiche, jus de macis

Grenat Majeur, Grés de Montpellier

**

Fromage dans le salon du Château Sorbet chèvre, espuma de romarin

Quetton St Georges 2020

**

Dessert dans la cour du Château Saint Honoré aux fraises

Caprice de l’Engarran 2022

**

Informations pratiques

Départ toutes les 20 minutes ; 4 crénaux 18h30 18h50 19h10 19h30

Il est demandé d’arriver 15 minutes avant le début de la Balade pour vous remettre le kit nécessaire .

Route de Juvignac

Lavérune 34880 Hérault Occitanie

English :

We are delighted to welcome you to the Château de l’Engarran on Thursday June 12th for a 5-part gastronomic stroll in the footsteps of the Count of Monte Cristo

German :

Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, den 12. Juni im Château de l’Engarran zu einem gastronomischen Spaziergang in 5 Schritten auf den Spuren des Grafen von Monte Cristo begrüßen zu dürfen

Italiano :

Siamo lieti di darvi il benvenuto allo Château de l’Engarran giovedì 12 giugno per un tour gastronomico in 5 tappe sulle tracce del Conte di Montecristo

Espanol :

Nos complace darle la bienvenida al Château de l’Engarran el jueves 12 de junio para un recorrido gastronómico en 5 partes tras las huellas del Conde de Montecristo

L’événement BALADE GASTRONOMIQUE ET VIGNERONNE “COMTE DE MONTE CRISTO” Lavérune a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT MONTPELLIER