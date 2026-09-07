Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

Informations pratiques

Balade “Gattières dessinée” Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.

RDV : Médiathèque Marie Toesca

Médiathèque Marie Tosca Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 08 45 74 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à ou un…

© Lisadelsol