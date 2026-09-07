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Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Marie Tosca · Gattières

Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marie Tosca
Adresse
Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières
Ville
06510 Gattières
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit et sur réservation

Balade “Gattières dessinée” Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.

RDV : Médiathèque Marie Toesca

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© Lisadelsol

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