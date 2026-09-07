Balade “Gattières dessinée”, Médiathèque Marie Tosca, Gattières
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Marie Tosca · Gattières
Informations pratiques
Balade “Gattières dessinée” Dimanche 20 septembre, 10h00 Médiathèque Marie Tosca Alpes-Maritimes
Gratuit et sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.
RDV : Médiathèque Marie Toesca
Médiathèque Marie Tosca Rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières Gattières 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 08 45 74 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-gattieres.fr »}]
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© Lisadelsol
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