Clohars-Carnoët

Balade géologique au Pouldu

Vieux port Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Balade géologique le long de la rive nord de la Laïta (côté Finistère), guidée par Samuel Piriou, géologue, pour admirer et comprendre la grande diversité de roches affleurantes en falaise dont des roches volcaniques. Introduction à l’histoire du massif armoricain. Réservation obligatoire. Rendez-vous au vieux port. .

Vieux port Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique au Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS