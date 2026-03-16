Balade géologique autour de Pont-Scorff

Rue de la grande plage Gâvres Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Marche de 3km autour de la Presqu’Ile de Gâvres pour observer son évolution depuis son histoire et son passé géologique avec Samuel Piriou, géologue. Animation gratuite proposée dans le cadre du festival Le Blavet au naturel . Places limitées, réservation obligatoire. .

Rue de la grande plage Gâvres 56680 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Gâvres a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56