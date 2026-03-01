Balade géologique autour de Pont-Scorff

Fort-Bloqué Ploemeur Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:00:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Marche autour du fort du Fort-Bloqué à marée basse pour la géologie ancienne et récente. Puis visite du site mégalithique du Cruguellic au bord de l’Etang de Lannénec. Réservation obligatoire. .

Fort-Bloqué Ploemeur 56270 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Ploemeur a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56