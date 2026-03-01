Balade géologique autour de Pont-Scorff Ploemeur
Balade géologique autour de Pont-Scorff Ploemeur jeudi 26 mars 2026.
Balade géologique autour de Pont-Scorff
Fort-Bloqué Ploemeur Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:00:00
fin : 2026-03-26 17:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Marche autour du fort du Fort-Bloqué à marée basse pour la géologie ancienne et récente. Puis visite du site mégalithique du Cruguellic au bord de l’Etang de Lannénec. Réservation obligatoire. .
Fort-Bloqué Ploemeur 56270 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Ploemeur a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56