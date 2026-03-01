Balade géologique autour de Pont-Scorff Rue des Lilas Pont-Scorff

Balade géologique autour de Pont-Scorff

Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Circuit géologique au bord du Scorff, découverte d’affleurements rocheux locaux, patrimoine, histoire du Scorff dans le contexte armoricain. Guidée par Samuel Piriou, géologue. Réservation obligatoire. Animation proposée dans le cadre du festival Le Scorff au naturel . .

Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56