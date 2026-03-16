Balade géologique autour de Pont-Scorff Rue des Lilas Pont-Scorff
Balade géologique autour de Pont-Scorff Rue des Lilas Pont-Scorff mercredi 15 avril 2026.
Balade géologique autour de Pont-Scorff
Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Balade géologique autour de Pont-Scorff ou atelier géologique en intérieur selon la météo, animée par Samuel Piriou animateur géologue. .
Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83
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L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56