Balade géologique autour de Pont-Scorff Rue des Lilas Pont-Scorff

Balade géologique autour de Pont-Scorff

Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Balade géologique autour de Pont-Scorff ou atelier géologique en intérieur selon la météo, animée par Samuel Piriou animateur géologue. .

Rue des Lilas Moulin des Princes Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 6 23 73 13 83

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English :

L’événement Balade géologique autour de Pont-Scorff Pont-Scorff a été mis à jour le 2026-03-16 par ADT 56