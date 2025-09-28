Balade géologique avec Pierre René glaciologue Aulon Aulon
Aulon AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Plissements, paysages spectaculaires vous dévoilerons les secrets cachés de la réserve
Réservation obligatoire avec libre participation .
Aulon AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org
English :
Folds and spectacular landscapes reveal the reserve’s hidden secrets
German :
Falten und spektakuläre Landschaften werden Ihnen die verborgenen Geheimnisse des Reservats enthüllen
Italiano :
Pieghe e paesaggi spettacolari rivelano i segreti nascosti della riserva
Espanol :
Pliegues y paisajes espectaculares revelan los secretos ocultos de la reserva
