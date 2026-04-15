Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud route de kaolune Le Fouilloux
Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud route de kaolune Le Fouilloux samedi 19 septembre 2026.
Le Fouilloux
Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud
route de kaolune Carrière kaolune Le Fouilloux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Partez pour une balade immersive au coeur d’une ancienne carrière de kaolin,en compagnie de Pierre Pinaud , agronome et pédologue dans le cadre des animations de la Maison du kaolin.
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route de kaolune Carrière kaolune Le Fouilloux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70
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English :
Join Pierre Pinaud, agronomist and soil scientist, for an immersive walk through a former kaolin quarry as part of the Maison du kaolin’s activities.
L’événement Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud Le Fouilloux a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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