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Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud route de kaolune Le Fouilloux

Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud route de kaolune Le Fouilloux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : route de kaolune

Adresse : Carrière kaolune

Ville : 17270 Le Fouilloux

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Fouilloux

Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud

route de kaolune Carrière kaolune Le Fouilloux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Partez pour une balade immersive au coeur d’une ancienne carrière de kaolin,en compagnie de Pierre Pinaud , agronome et pédologue dans le cadre des animations de la Maison du kaolin.
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route de kaolune Carrière kaolune Le Fouilloux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70 

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English :

Join Pierre Pinaud, agronomist and soil scientist, for an immersive walk through a former kaolin quarry as part of the Maison du kaolin’s activities.

L’événement Balade géologique en compagnie de Pierre Pinaud Le Fouilloux a été mis à jour le 2026-04-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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