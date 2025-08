Balade géologique Gramat

Gramat Lot

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Balade dans le centre de Gramat et le long de l’Alzou afin de découvrir avec un nouvel œil le bâti et les pierres qui le composent. Il est certain que vous ne porterez plus le même regard sur les constructions qui vous entourent !

3,5 km de marche. 20 places .

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

Take a stroll through the center of Gramat and along the Alzou, and discover the buildings and the stones that make them up. It’s certain that you’ll never look at the buildings around you the same way again!

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Bei einem Spaziergang durch das Zentrum von Gramat und entlang des Alzou entdecken Sie die Gebäude und die Steine, aus denen sie bestehen, mit neuen Augen. Sie werden sicher nicht mehr denselben Blick auf die Gebäude um Sie herum haben!

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Passeggiate nel centro di Gramat e lungo l’Alzou per scoprire gli edifici e le pietre che li compongono. Cambierete sicuramente il modo di guardare gli edifici che vi circondano!

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Pasee por el centro de Gramat y a lo largo del Alzou para descubrir los edificios y las piedras que los componen. ¡Seguro que cambiará su forma de ver los edificios que le rodean!

