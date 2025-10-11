Balade géologique Histoire & utilisations des roches dans l’architecture du Puy Le Puy-en-Velay

Balade géologique Histoire & utilisations des roches dans l’architecture du Puy Le Puy-en-Velay samedi 11 octobre 2025.

Balade géologique Histoire & utilisations des roches dans l’architecture du Puy

Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Balade géologique avec le Groupe Géologique de Haute-Loire sur l’utilisation des roches dans l’architecture du Puy. Tout public. Inscription obligatoire 06 89 88 87 69.

Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 88 87 69

English :

Geological walk with the Groupe Géologique de Haute-Loire on the use of rocks in the architecture of Le Puy. Open to all. Registration required: 06 89 88 87 69.

German :

Geologischer Spaziergang mit der Groupe Géologique de Haute-Loire über die Verwendung von Gesteinen in der Architektur von Le Puy. Für jedes Publikum geeignet. Anmeldung erforderlich: 06 89 88 87 69.

Italiano :

Passeggiata geologica con il Groupe Géologique de Haute-Loire sull’uso delle rocce nell’architettura di Le Puy. Aperta a tutti. Iscrizione obbligatoria: 06 89 88 87 69.

Espanol :

Paseo geológico con el Groupe Géologique de Haute-Loire sobre la utilización de las rocas en la arquitectura del Puy. Abierto a todos. Inscripción obligatoria: 06 89 88 87 69.

