Balade géologique Histoire & utilisations des roches dans l’architecture du Puy Le Puy-en-Velay

Place du Plot Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Balade géologique avec le Groupe Géologique de Haute-Loire sur l’utilisation des roches dans l’architecture du Puy. Tout public. Inscription obligatoire 06 89 88 87 69.
Place du Plot Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 88 87 69
English :
Geological walk with the Groupe Géologique de Haute-Loire on the use of rocks in the architecture of Le Puy. Open to all. Registration required: 06 89 88 87 69.
German :
Geologischer Spaziergang mit der Groupe Géologique de Haute-Loire über die Verwendung von Gesteinen in der Architektur von Le Puy. Für jedes Publikum geeignet. Anmeldung erforderlich: 06 89 88 87 69.
Italiano :
Passeggiata geologica con il Groupe Géologique de Haute-Loire sull’uso delle rocce nell’architettura di Le Puy. Aperta a tutti. Iscrizione obbligatoria: 06 89 88 87 69.
Espanol :
Paseo geológico con el Groupe Géologique de Haute-Loire sobre la utilización de las rocas en la arquitectura del Puy. Abierto a todos. Inscripción obligatoria: 06 89 88 87 69.
