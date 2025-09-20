Balade géologique Muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie Colmar

25 personnes maximum. Disponible sur place au prix 4 euros

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Le nez en l’air ou au ras des pavés, vous découvrirez Colmar sous un jour nouveau au détour des rues et des places, admirant le savoir-faire de ses architectes et artisans. Ils ne connaissaient pas l’histoire géologique de la région, mais ont su tirer le meilleur des matériaux locaux dans des réalisations illustrant les différents courants artistiques qui se sont succédés au cours du temps et donnent tant de charme à la ville.

Lors de cette balade d’environ 2 heures, Martial Boutantin, responsable de la section géologique de la société d’Histoire naturelle et d’Ethnographie, présentera la plaquette « balade géologique à Colmar » réalisée en collaboration avec Constance Bronnert sous les auspices du Museum national de Paris aux éditions Biotop.

Rendez-vous à 9h devant l’entrée du musée, 11 rue Turenne.

Muséum d'histoire naturelle et d'ethnographie 11 Rue Turenne, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389238415 http://www.museumcolmar.org http://www.facebook.com/pages/Musee-d'Histoire-Naturelle-et-dEthnographie/156682891108219 Le musée conserve des collections des Iles Marquises, une collection géologique de l'ère primaire, secondaire et quaternaire, des collections de tissus coptes du IIIe au IXe, des collections d'Égypte ancienne dont trois momies, ainsi que 2.000 espèces d'oiseaux.

© Martial Boutantin