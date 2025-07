Balade géologique Saint-Cirq-Lapopie

Balade géologique Saint-Cirq-Lapopie dimanche 7 septembre 2025.

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Gratuit

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Déambulation dans le village et sur ses hauteurs (6 km), avec la Réserve naturelle nationale géologique du Lot et les Amis de Saint-Cirq, pour découvrir ses sites géologiques et observer le rapport tissé entre les humains, la pierre et le sol depuis l’établissement du village au Moyen-Âge

Itinéraire de 6 km vallonné. Le parcours nécessite d’être en bonne condition physique. 20 places. .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Wander through the village and its heights (6 km), with the Réserve naturelle nationale géologique du Lot and the Friends of Saint-Cirq, to discover its geological sites and observe the relationship woven between humans, stone and soil since the village was established in the Middle Ages

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Wanderung durch das Dorf und auf seine Anhöhen (6 km), mit dem Réserve naturelle nationale géologique du Lot und den Amis de Saint-Cirq, um seine geologischen Stätten zu entdecken und die seit der Gründung des Dorfes im Mittelalter gewobene Beziehung zwischen Menschen, Stein und Boden zu beobachten

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Passeggiate per il villaggio e le sue alture (6 km), con la Riserva naturale geologica nazionale del Lot e gli Amici di Saint-Cirq, per scoprire i suoi siti geologici e osservare il rapporto intessuto tra l’uomo, la pietra e il suolo fin dalla fondazione del villaggio nel Medioevo

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Pasee por el pueblo y sus alturas (6 km), con la Reserva Natural Geológica Nacional del Lot y los Amigos de Saint-Cirq, para descubrir sus yacimientos geológicos y observar la relación tejida entre el hombre, la piedra y el suelo desde la fundación del pueblo en la Edad Media

