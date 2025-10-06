Balade géologique urbaine à Rochechouart Maison de la Réserve Rochechouart
Balade géologique urbaine à Rochechouart Maison de la Réserve Rochechouart lundi 6 octobre 2025.
Balade géologique urbaine à Rochechouart
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Au départ de la Maison de la Réserve, partez pour une balade à la découverte de la diversité géologique du bâti de la ville. Pas-à-pas, vous découvrirez les richesses parfois insoupçonnées de cette ville et vous apprendrez toute l’histoire de l’astroblème. Vos pas vous mèneront également à la carothèque de la Réserve naturelle où sont stockés les 540 mètres de carottes issues des forages scientifiques de 2017. .
Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr
English : Balade géologique urbaine à Rochechouart
German : Balade géologique urbaine à Rochechouart
Italiano :
Espanol : Balade géologique urbaine à Rochechouart
L’événement Balade géologique urbaine à Rochechouart Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Porte Océane du Limousin