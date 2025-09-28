Balade gorge de l’Allier Lac de Naussac Saint-Haon

Balade gorge de l’Allier Lac de Naussac

Secteur Naussac Saint-Haon Haute-Loire

Balade à pied ou en voiture sous la houlette de Jean-Louis Michel qui évoquera le contraste entre l’Allier élément naturel et le barrage élément artificiel…

Suivi d’un déjeuner.

Sur réservation avant le 22 septembre au 06 83 17 80 00

Secteur Naussac Saint-Haon 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 17 80 00

English :

Walk or drive with Jean-Louis Michel, who will talk about the contrast between the natural Allier and the man-made dam…

Followed by lunch.

By reservation before September 22: 06 83 17 80 00

German :

Spaziergang zu Fuß oder mit dem Auto unter der Leitung von Jean-Louis Michel, der den Kontrast zwischen dem Allier als natürlichem Element und dem Staudamm als künstlichem Element hervorheben wird…

Anschließend folgt ein Mittagessen.

Auf Reservierung vor dem 22. September unter 06 83 17 80 00

Italiano :

Passeggiata o guida con Jean-Louis Michel, che parlerà del contrasto tra l’Allier naturale e la diga artificiale…

Seguirà il pranzo.

Su prenotazione entro il 22 settembre allo 06 83 17 80 00

Espanol :

Paseo a pie o en coche con Jean-Louis Michel, que le hablará del contraste entre el Allier natural y la presa artificial…

A continuación, almuerzo.

Con reserva antes del 22 de septiembre en el 06 83 17 80 00

