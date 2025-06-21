Balade gourmande à Brouage Office de tourisme 2 rue de l’Hospital Marennes-Hiers-Brouage

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 12:30:00

2025-06-21 2025-09-13

Partez à la découverte de Brouage à travers une visite guidée ponctuée de haltes gourmandes! Un moment savoureux à partager en famille ou entre amis !

Office de tourisme 2 rue de l’Hospital Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

English : Gourmet stroll in Brouage

Discover Brouage through a guided tour punctuated by gourmet stops! A tasty moment to share with family and friends!

German : Feinschmeckerspaziergang in Brouage

Entdecken Sie Brouage auf einer geführten Tour mit kulinarischen Zwischenstopps! Ein köstlicher Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Italiano :

Scoprite Brouage attraverso una visita guidata punteggiata da tappe gastronomiche! Un’esperienza gustosa da condividere con la famiglia e gli amici!

Espanol : Paseo gastronómico por Brouage

Descubra Brouage a través de una visita guiada salpicada de paradas gastronómicas Una sabrosa experiencia para compartir con la familia y los amigos

