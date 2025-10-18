Balade gourmande à Château Bas Route de Cazan Vernègues

Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 13h. Route de Cazan Château Bas Vernègues Bouches-du-Rhône

A l’occasion de l’évènement « Vignobles en Scènes ! Les Journées Vignobles & Découvertes », Château Bas vous propose une balade autour du château accompagnée de dégustations « accords mets et vins* ».

A travers cette balade gourmande, nous souhaitons vous proposer un moment agréable à la découverte de nos vins dans les trois couleurs accompagnés de mets simples et savoureux sélectionnés et élaborés par des artisans locaux. Nous ferons le tour du Château à la découverte de toutes les richesses de la propriété. Visite du temple romain et de la chapelle.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. .

Route de Cazan Château Bas Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 13 16 commercial@chateaubas.com

English :

On the occasion of the « Vignobles en Scènes ! Les Journées Vignobles & Découvertes » event, Château Bas invites you to take a stroll around the château, accompanied by food and wine tasting*.

German :

Anlässlich der Veranstaltung « Vignobles en Scènes! Les Journées Vignobles & Découvertes » bietet Ihnen Château Bas einen Spaziergang rund um das Schloss an, der von Verkostungen « accords mets et vins* » begleitet wird.

Italiano :

In occasione dell’evento « Vignobles en Scènes! Les Journées Vignobles & Découvertes », Château Bas propone una passeggiata all’interno del castello accompagnata da una degustazione di cibo e vino*.

Espanol :

Con motivo de las « ¡Vignobles en Scènes! Les Journées Vignobles & Découvertes », Château Bas propone un paseo por el castillo acompañado de degustaciones*.

