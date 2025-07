Balade gourmande à Guebwiller Guebwiller

Balade gourmande à Guebwiller Guebwiller vendredi 1 août 2025.

Balade gourmande à Guebwiller

3 rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 14:15:00

fin : 2025-08-08 18:00:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12

Visiter Guebwiller avec une guide tout en dégustant les produits du terroir lors de haltes chez les commerçants et artisans !

Visiter Guebwiller tout en dégustant les spécialités du terroir !

Au cours de chaque balade les participants pourront découvrir les produits de nos commerçants et ou producteurs locaux tout en se promenant dans le centre-ville de Guebwiller accompagné d’une guide. Plusieurs haltes gourmandes leurs permettront de découvrir par exemple l’elsass cola et le jus de pomme pétillant, des digestifs alsaciens, le célèbre kougelhopf, les fameux bretzels, du fromage, des glaces artisanales, des bières locales et du vin alsacien. Et pour les enfants des jus de fruits locaux seront proposés.

Les artisans rencontrés donneront quelques informations sur l’origine, les légendes, les ingrédients, les méthodes de fabrication du produit dégusté lors de la visite.

Passant par les rues du centre-ville de Guebwiller, cette balade gourmande sera aussi l’occasion de recueillir quelques informations architecturales et historiques sur la ville.

Minimum 4 participants pour que la balade puisse avoir lieu.

Maximum 10 participants.

Réservation obligatoire avant la veille de la balade gourmande à 16h auprès de l’office de tourisme de la région de Guebwiller 03 89 76 10 63 / info@tourisme-guebwiller.fr .

3 rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63 info@tourisme-guebwiller.fr

English :

Take a guided tour of Guebwiller while sampling local produce at local shops and artisans!

German :

Besuchen Sie Guebwiller mit einer Fremdenführerin und probieren Sie dabei bei Zwischenstopps bei Händlern und Handwerkern die Produkte der Region!

Italiano :

Partecipate a una visita guidata di Guebwiller e assaggiate i prodotti locali fermandovi nei negozi e negli artigiani locali!

Espanol :

Realice una visita guiada por Guebwiller y deguste los productos locales mientras se detiene en las tiendas y los artesanos de la zona

L’événement Balade gourmande à Guebwiller Guebwiller a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller