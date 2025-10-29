Balade Gourmande « À la découverte du brasseur » Saveurs d’Octobre Batz-sur-Mer

Balade Gourmande « À la découverte du brasseur » Saveurs d’Octobre

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-10-29 17:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer vous propose une balade gourmande « À la découverte du brasseur ».

Suivez une guide conférencière pour découvrir le bourg de Batz et ses spécialités du terroir.

Durant cette visite, vous aurez la chance de rencontrer l’un des producteurs de Batz-sur-Mer le brasseur BACA ! Visite de la brasserie et dégustation de produits locaux au programme.

Informations et réservations

À l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer au 02 40 23 92 36 ou par mail.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire ! C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise. .

+33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

