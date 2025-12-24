Balade gourmande à l’Aquarium de Biarritz, Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz
Si vous découvriez l’Aquarium de Biarritz autrement… une bouchée à la main ?
L’ Aquarium ouvre exceptionnellement ses portes après la fermeture au public pour une soirée inédite et sensorielle la Balade gourmande.
À partir de 19h30, plongez dans une expérience inédite au cœur de la zone Indo-pacifique, où gastronomie, découverte et émerveillement se rencontrent dans une ambiance intimiste. .
Esplanade du Rocher de la Vierge Aquarium de Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
