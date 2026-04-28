Montagna-le-Reconduit

Balade gourmande à Montagna-le-Reconduit

null Rue du Moulin Montagna-le-Reconduit Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez le village de Montagna-le-Reconduit à travers un parcours riche et varié, mêlant apports historiques et découvertes locales. La visite vous fera découvrir la distillerie La Belle Plante, la ferme de la Croz, ainsi qu’une exposition de dessins et d’aquarelles. Vous irez aussi à la rencontre des habitants, entre échanges avec un vigneron et découverte d’une collection d’outils anciens.

Le parcours se poursuit par l’exploration du patrimoine local église, obélisque, grotte, lavoirs et vestiges de voie romaine, autant de supports pour évoquer l’histoire unique du village et ses évolutions.

La visite s’achèvera par une dégustation de produits locaux.

Informations pratiques

• Visite guidée assurée par une guide agréée

• Durée environ 3h

• Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme

• Nombre de places limité

• Gratuit

• Visites chez les producteurs/artisans/artistes sous réserve de disponibilité .

null Rue du Moulin Montagna-le-Reconduit 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

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English : Balade gourmande à Montagna-le-Reconduit

L’événement Balade gourmande à Montagna-le-Reconduit Montagna-le-Reconduit a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)