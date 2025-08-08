Balade gourmande à Saint-Malo Pause du Midi Saint-Malo

5 Rue de la Montre Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-08-08 11:00:00

fin : 2025-08-19 14:30:00

2025-08-08 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-22

Découvrez la ville autrement de manière gourmande et conviviale !

Venez découvrir à pied et en petit groupe, un quartier de Saint-Malo, tout en dégustant des spécialités bretonnes ou recettes originales.

Ce qui est inclus

– Une expérience conviviale en petit groupe

– Une balade à pieds pour découvrir un quartier de Saint-Malo

– 4 à 5 pauses de dégustations environ, sucrées et salées à partager

Tapas de la mer et de la terre, galettes, fruits de mer, fromages locaux, pâtisseries au sarrasin, spitirieux, recettes originales… il y en aura pour tous les goûts !

– Des rencontres authentiques avec des artisans locaux

– De la bonne humeur et de convivialité

– Un combo de super adresses malouines

Régime ou allergie alimentaire ?

Signalez le lors de votre réservation, nous nous adapterons.

Réservation via ce lien https://www.billetweb.fr/pro/foodtour-saint-malo

Départ à 11h

Groupes 4 à 12 personnes (balade maintenue à partir de 4 personnes)

Pour les plus gros groupes (famille, entreprise, EVJF/G, etc) merci de prendre contact au mail suivant pausebretonne@gmail.com

Durée 3h30 environ.

Attention, il ne s’agit pas d’une visite avec une guide du patrimoine, mais bien une locale amoureuse de sa ville et de ses bonnes adresses. .

5 Rue de la Montre Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 69 19 08 78

