Balade gourmande à Saint-Malo Pause du Midi
5 Rue de la Montre Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-08 11:00:00
fin : 2025-08-19 14:30:00
2025-08-08 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-22
Découvrez la ville autrement de manière gourmande et conviviale !
Venez découvrir à pied et en petit groupe, un quartier de Saint-Malo, tout en dégustant des spécialités bretonnes ou recettes originales.
Ce qui est inclus
– Une expérience conviviale en petit groupe
– Une balade à pieds pour découvrir un quartier de Saint-Malo
– 4 à 5 pauses de dégustations environ, sucrées et salées à partager
Tapas de la mer et de la terre, galettes, fruits de mer, fromages locaux, pâtisseries au sarrasin, spitirieux, recettes originales… il y en aura pour tous les goûts !
– Des rencontres authentiques avec des artisans locaux
– De la bonne humeur et de convivialité
– Un combo de super adresses malouines
Régime ou allergie alimentaire ?
Signalez le lors de votre réservation, nous nous adapterons.
Réservation via ce lien https://www.billetweb.fr/pro/foodtour-saint-malo
Départ à 11h
Groupes 4 à 12 personnes (balade maintenue à partir de 4 personnes)
Pour les plus gros groupes (famille, entreprise, EVJF/G, etc) merci de prendre contact au mail suivant pausebretonne@gmail.com
Durée 3h30 environ.
Attention, il ne s’agit pas d’une visite avec une guide du patrimoine, mais bien une locale amoureuse de sa ville et de ses bonnes adresses. .
5 Rue de la Montre Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 69 19 08 78
L’événement Balade gourmande à Saint-Malo Pause du Midi Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel