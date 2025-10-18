Balade gourmande à Toulon Toulon

Balade gourmande à Toulon Toulon samedi 18 octobre 2025.

Balade gourmande à Toulon

Centre-ville Toulon Var

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Le tarif comprend une portion de cade, dégustation de vins de Provence Méditerranée accompagnée de tapenade ou anchoïade, un plat au choix bourride ou aïoli selon les dates -, café et petits biscuits.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 14:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Accompagné de Michel, guide local passionné, plongez dans l’univers méditerranéen à travers ses produits phares huile d’olive, légumes du soleil et poisson frais. Apéritif, plat et café proposés tout au long de la balade guidée.

.

Centre-ville Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 18 53 00 info@toulontourisme.com

English :

Accompanied by Michel, a passionate local guide, immerse yourself in the Mediterranean world through its flagship products: olive oil, sun-drenched vegetables and fresh fish.

Aperitif, main course and coffee available throughout the guided tour.

German :

Tauchen Sie in Begleitung von Michel, einem passionierten lokalen Führer, in die Welt des Mittelmeers ein und entdecken Sie die wichtigsten Produkte: Olivenöl, Gemüse aus der Sonne und frischen Fisch. Aperitif, Hauptgericht und Kaffee werden während des gesamten Spaziergangs angeboten.

Italiano :

Accompagnati da Michel, un’appassionata guida locale, immergetevi nel mondo del Mediterraneo attraverso i suoi prodotti di punta: l’olio d’oliva, gli ortaggi e il pesce fresco. Aperitivo, piatto principale e caffè disponibili per tutta la durata della visita guidata.

Espanol :

Acompañado por Michel, un apasionado guía local, sumérjase en el mundo del Mediterráneo a través de sus productos estrella: el aceite de oliva, las verduras bañadas por el sol y el pescado fresco. Aperitivo, plato principal y café disponibles durante toda la visita guiada.

L’événement Balade gourmande à Toulon Toulon a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme Provence Méditerranée