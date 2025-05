Balade gourmande à vélo – Crépy-en-Valois, 29 mai 2025 07:00, Crépy-en-Valois.

Oise

Balade gourmande à vélo 82 Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Nous vous proposons une journée de balade avec des visites guidées et de nombreuses animations. Laissez-vous guider par Sylvain Training pour vivre une journée sous le signe du partage.

Le jeudi 29 mai, enfourchez votre vélo, un pique-nique sur le dos et partez pour une balade gourmande d’une trentaine de kilomètres à la découverte du Pays de Valois. Entre chemins champêtres, villages de caractère et paysages bucoliques, cette escapade allie plaisir de la nature, découvertes locales et pause gourmande.

Informations pratiques

– Accessible à partir de 10 ans

– Places limitées, réservation obligatoire 20 .

82 Rue Nationale

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 03 44 59 03 contact@valois-tourisme.com

English :

We’re offering a day of guided tours and entertainment. Let Sylvain Training guide you through a day of sharing.

German :

Wir bieten Ihnen einen Tagesausflug mit geführten Besichtigungen und zahlreichen Animationen an. Lassen Sie sich von Sylvain Training führen und erleben Sie einen Tag im Zeichen des Teilens.

Italiano :

Offriamo una giornata con visite guidate e una serie di attività. Lasciate che Sylvain Training sia la vostra guida per una giornata di condivisione.

Espanol :

Le proponemos una jornada con visitas guiadas y numerosas actividades. Deje que Sylvain Training le guíe en una jornada para compartir.

L’événement Balade gourmande à vélo Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois