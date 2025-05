Balade gourmande à vélo – Fécamp, 14 juin 2025 09:30, Fécamp.

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Et si la gourmandise se parcourait à vélo ? Avec Anne Tranchard, chaque arrêt devient une découverte un producteur passionné ici, une spécialité régionale là. Vous pédalez le long de la voie verte, respirant l’air iodé tout en dégustant des produits sublimés par le savoir-faire local.

Une promenade qui marie l’effort au réconfort, pour une expérience aussi délicieuse qu’inoubliable.

Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir le savoir-faire de nos partenaires avec des pauses gourmandes et instructives qui vous amèneront à la découverte de 3 fleurons locaux

– Les Chocolats Hautot au sein du tout nouveau musée du Chocolat,

– La liqueur Bénédictine dans son nouvel écrin, la Verrière,

– Le Bouquet Normand, Entreprise du Patrimoine Vivant.

Conditions de l’évènement

– Durée 3h.

– Rendez-vous 9h15, chez Coffee Bike, Bd Suzanne Clément 76400 Fécamp.

– Prévoir une tenue adaptée.

– A partir de 12 ans minimum.

– Nombre de participants de 2 à 10 personnes (en dessous de 2, la balade ne pourra pas avoir lieu).

– Le prix comprend la location de vélo et les dégustations.

– Réservation obligatoire

– L’événement pourra être annulé en cas de mauvaises conditions météo.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Balade gourmande à vélo

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

What if gourmet delights could be discovered by bike? With Anne Tranchard, every stop becomes a discovery: a passionate producer here, a regional specialty there. You pedal along the greenway, breathing in the iodized air while tasting products sublimated by local know-how.

A ride that combines effort with comfort, for an experience as delicious as it is unforgettable.

You’ll have the pleasure of discovering the expertise of our partners, with gourmet and instructive breaks that will take you on a tour of 3 local jewels:

– Chocolats Hautot in the brand-new Musée du Chocolat,

– Bénédictine liqueur in its new showcase, La Verrière,

– Le Bouquet Normand, a Living Heritage Company.

Event conditions:

– Duration 3h.

– Meet at 9:15 am at Coffee Bike, Bd Suzanne Clément 76400 Fécamp.

– Please bring suitable clothing.

– Minimum age 12.

– Number of participants: from 2 to 10 (less than 2, the ride cannot take place).

– Price includes: bike rental and tastings.

– Reservations required

– The event may be cancelled in the event of bad weather.

Would you like to book this workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Und wenn sich die Gaumenfreuden mit dem Fahrrad erkunden ließen? Mit Anne Tranchard wird jeder Halt zu einer Entdeckung: hier ein leidenschaftlicher Produzent, dort eine regionale Spezialität. Sie radeln entlang des grünen Weges, atmen die jodhaltige Luft ein und probieren gleichzeitig Produkte, die durch das lokale Know-how verfeinert werden.

Ein Spaziergang, der die Anstrengung mit dem Komfort verbindet, für ein ebenso köstliches wie unvergessliches Erlebnis.

Sie werden das Vergnügen haben, das Know-how unserer Partner zu entdecken, indem Sie leckere und informative Pausen einlegen, die Sie zur Entdeckung von drei lokalen Aushängeschildern führen:

– Chocolats Hautot im brandneuen Schokoladenmuseum,

– Der Likör Bénédictine in seinem neuen Schmuckkästchen, dem Verrière,

– Le Bouquet Normand, Entreprise du Patrimoine Vivant (Unternehmen des lebendigen Kulturerbes).

Bedingungen der Veranstaltung

– Dauer 3 Stunden.

– Treffpunkt: 9:15 Uhr, bei Coffee Bike, Bd Suzanne Clément 76400 Fécamp.

– Angemessene Kleidung vorsehen.

– Ab einem Mindestalter von 12 Jahren.

– Teilnehmerzahl: von 2 bis 10 Personen (bei weniger als 2 Personen kann die Tour nicht stattfinden).

– Im Preis inbegriffen: Fahrradverleih und Verkostungen.

– Eine Reservierung ist erforderlich

– Die Veranstaltung kann bei schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden.

Möchten Sie diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

E se le delizie gastronomiche si potessero scoprire in bicicletta? Con Anne Tranchard, ogni sosta diventa una scoperta: un produttore appassionato qui, una specialità regionale là. Si pedala lungo la greenway, respirando l’aria di mare e assaggiando prodotti valorizzati dal know-how locale.

Una pedalata che unisce sforzo e comfort, per un’esperienza tanto deliziosa quanto indimenticabile.

Avrete il piacere di scoprire il savoir-faire dei nostri partner con pause golose e istruttive che vi porteranno alla scoperta di 3 gioielli locali:

– Chocolats Hautot nel nuovissimo Musée du Chocolat,

– Il liquore Bénédictine nella sua nuova vetrina, La Verrière,

– Le Bouquet Normand, azienda del patrimonio vivente.

Condizioni dell’evento:

– Durata 3 ore.

– Ritrovo alle 9.15 al Coffee Bike, Bd Suzanne Clément 76400 Fécamp.

– Si prega di portare un abbigliamento adeguato.

– Età minima 12 anni.

– Numero di partecipanti: da 2 a 10 (se il numero di partecipanti è inferiore a 2, il tour non avrà luogo).

– Il prezzo include: noleggio bici e degustazioni.

– Prenotazione obbligatoria

– L’evento può essere annullato in caso di maltempo.

Volete prenotare questo workshop? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

¿Y si las delicias gastronómicas pudieran descubrirse en bicicleta? Con Anne Tranchard, cada parada se convierte en un descubrimiento: un productor apasionado por aquí, una especialidad regional por allá. Pedalee por la vía verde, respire el aire marino y deguste productos enriquecidos por el saber hacer local.

Un paseo que combina esfuerzo y comodidad, para una experiencia tan deliciosa como inolvidable.

Tendrá el placer de descubrir el saber hacer de nuestros socios con pausas gastronómicas e instructivas que le llevarán a recorrer 3 joyas locales:

– Chocolats Hautot en el flamante Musée du Chocolat,

– El licor Bénédictine en su nuevo escaparate, La Verrière,

– Le Bouquet Normand, empresa del patrimonio vivo.

Condiciones del evento

– Duración 3 horas.

– Punto de encuentro a las 9.15 h en Coffee Bike, Bd Suzanne Clément 76400 Fécamp.

– Se ruega llevar ropa adecuada.

– Edad mínima: 12 años.

– Número de participantes: de 2 a 10 (si hay menos de 2, no se realizará el recorrido).

– El precio incluye: alquiler de bicicletas y degustaciones.

– Reserva obligatoria

– La actividad puede cancelarse en caso de mal tiempo.

¿Desea reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

