Balade gourmande au coeur d’une ancienne argilière Saint-Momelin

Balade gourmande au coeur d’une ancienne argilière

Rue de Nieurlet Saint-Momelin Nord

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Dans le cadre des visites du mois d’Octobre 2024, les guides nature de l’audomarois vous proposent une visite guidée Balade gourmande , au cœur d’une ancienne argilière.

Présentation de l’histoire de ce site qui précéda celui de la cité de Saint-Omer, puis, direction vers une ancienne exploitation d’argile recolonisée par la nature ou de nombreux petits fruits jalonnent le sentier.

Cueillette possible tout en savourant leurs vertus pour la santé.

Une surprise gourmande clôturera la visite guidée.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué lors de la réservation.

Rue de Nieurlet Saint-Momelin 59143 Nord Hauts-de-France +33 3 21 98 05 79

English :

As part of the October 2024 tours, the Audomarois nature guides are offering a guided tour: « Balade gourmande », in the heart of a former clay pit.

Learn about the history of this site, which preceded that of the city of Saint-Omer, and then head for a former clay mine that has been re-colonized by nature, where numerous berries line the path.

You can pick your own while enjoying their health benefits.

The guided tour ends with a gourmet surprise.

The meeting point will be communicated on reservation.

German :

Im Rahmen der Besichtigungen des Monats Oktober 2024 bieten die Naturführer des Audomarois eine geführte Besichtigung an: « Balade gourmande », im Herzen einer ehemaligen Tongrube.

Die Geschichte dieses Ortes, der der Stadt Saint-Omer vorausging, wird vorgestellt. Anschließend geht es weiter zu einer ehemaligen Tongrube, die von der Natur wieder besiedelt wurde und wo zahlreiche kleine Früchte den Weg säumen.

Sie können sie pflücken und dabei ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften genießen.

Die Führung endet mit einer leckeren Überraschung.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung bekannt gegeben.

Italiano :

Nell’ambito del programma Ottobre 2024, le guide naturalistiche di Audomarois propongono una visita guidata a un’ex cava di argilla, intitolata « Balade gourmande ».

Una presentazione della storia di questo sito, che ha preceduto quella della città di Saint-Omer, seguita dalla visita di un’ex miniera di argilla che è stata ricolonizzata dalla natura, con una miriade di bacche lungo il sentiero.

Potrete raccogliere le vostre bacche e assaporarne i benefici per la salute.

Una sorpresa gastronomica completerà la visita guidata.

Il punto d’incontro sarà comunicato al momento della prenotazione.

Espanol :

En el marco de las visitas de octubre de 2024, los guías de la naturaleza de Audomarois proponen una visita guiada: « Balade gourmande », en el corazón de una antigua fosa de arcilla.

Una presentación de la historia de este lugar, que precedió a la ciudad de Saint-Omer, seguida de una visita a una antigua mina de arcilla recolonizada por la naturaleza, con multitud de bayas bordeando el camino.

Podrá recolectar las suyas mientras saborea sus beneficios para la salud.

Una sorpresa gastronómica completará la visita guiada.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

