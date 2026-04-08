Balade gourmande Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Balade gourmande

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Chaque mercredi à 10h30, l’Office de Tourisme Quai Cyrano vous propose une visite guidée de Bergerac. A cette occasion, notre guide vous mènera à travers les rues du centre historique et au gré de la balade, des dégustations de produits du terroir sont proposées.

Vivez une expérience gustative à Bergerac. Accompagné de l’un de nos guides, déambulez dans le centre historique, jusqu’à son riche marché de producteurs locaux. Au gré de la visite, découvrez et dégustez les produits du terroir.

Cette visite ne convient pas aux personnes végétariennes ou végétaliennes.

Réservation obligatoire auprès de Quai Cyrano.

Visite non annulable ni remboursable après réservation.

THIS GUIDED TOUR IS EXCLUSIVELY IN FRENCH. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Balade gourmande

Every Wednesday at 10:30 am, the Tourist Office Quai Cyrano offers you a guided tour of Bergerac. On this occasion, our guide will lead you through the streets of the historic center and during the walk, tastings of local products are proposed.

L’événement Balade gourmande Bergerac a été mis à jour le 2026-06-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides