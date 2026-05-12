Balade Gourmande Burgille
Balade Gourmande Burgille dimanche 7 juin 2026.
Burgille
Balade Gourmande
Burgille Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
9ème balade gourmande à Burgille. Parcours de 7 km avec repas franc-comtois en 5 étapes. Quiz le long du chemin sur le thème de la nature. Inscriptions obligatoires avant le 31.05.2026. .
Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comiteburg25@gmail.com
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English : Balade Gourmande
L’événement Balade Gourmande Burgille a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN