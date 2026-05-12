Burgille

Balade Gourmande

Burgille Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

9ème balade gourmande à Burgille. Parcours de 7 km avec repas franc-comtois en 5 étapes. Quiz le long du chemin sur le thème de la nature. Inscriptions obligatoires avant le 31.05.2026. .

Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comiteburg25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Gourmande

L’événement Balade Gourmande Burgille a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN