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Balade Gourmande Burgille

Balade Gourmande Burgille

Balade Gourmande Burgille dimanche 7 juin 2026.

Ville : 25170 Burgille

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Burgille

Balade Gourmande

Burgille Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

9ème balade gourmande à Burgille. Parcours de 7 km avec repas franc-comtois en 5 étapes. Quiz le long du chemin sur le thème de la nature. Inscriptions obligatoires avant le 31.05.2026.   .

Burgille 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   comiteburg25@gmail.com

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English : Balade Gourmande

L’événement Balade Gourmande Burgille a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN