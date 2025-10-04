BALADE GOURMANDE Cazouls-lès-Béziers
BALADE GOURMANDE Cazouls-lès-Béziers samedi 4 octobre 2025.
BALADE GOURMANDE
55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Balade vigneronne autour de la cazouline, suivie par un repas de saison gourmand.
Partez à la découverte de magnifiques paysages, plongez au cœur de notre terroir et laissez-vous guider par Serge, ancien responsable de notre vignoble, passionné et fin connaisseur de notre territoire. Randonnée vigneronne de 8 km au départ de la cave coopérative de Cazouls.
Un parcours plat et accessible à tous… mais n’oubliez pas vos baskets !
Après cette belle escapade, savourez un repas de saison terre & mer sublimé par nos meilleures cuvées.
Pour les enfants en quête d’aventures, un tarif spécial à 12€ inclut la balade, un pique-nique et un jus de fruit. .
55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 comptoircazouls@vpe.fr
English :
Wine tour around the cazouline, followed by a gourmet seasonal meal.
German :
Winzerspaziergang um die Cazouline, gefolgt von einem saisonalen Gourmet-Essen.
Italiano :
Passeggiata del viticoltore intorno alla cazouline, seguita da un pasto gourmet di stagione.
Espanol :
Un paseo de viticultor por el cazouline, seguido de una comida gourmet de temporada.
L’événement BALADE GOURMANDE Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT LA DOMITIENNE