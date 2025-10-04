BALADE GOURMANDE Cazouls-lès-Béziers

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Balade vigneronne autour de la cazouline, suivie par un repas de saison gourmand.

Partez à la découverte de magnifiques paysages, plongez au cœur de notre terroir et laissez-vous guider par Serge, ancien responsable de notre vignoble, passionné et fin connaisseur de notre territoire. Randonnée vigneronne de 8 km au départ de la cave coopérative de Cazouls.

Un parcours plat et accessible à tous… mais n’oubliez pas vos baskets !

Après cette belle escapade, savourez un repas de saison terre & mer sublimé par nos meilleures cuvées.

Pour les enfants en quête d’aventures, un tarif spécial à 12€ inclut la balade, un pique-nique et un jus de fruit. .

55 Avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 comptoircazouls@vpe.fr

English :

Wine tour around the cazouline, followed by a gourmet seasonal meal.

German :

Winzerspaziergang um die Cazouline, gefolgt von einem saisonalen Gourmet-Essen.

Italiano :

Passeggiata del viticoltore intorno alla cazouline, seguita da un pasto gourmet di stagione.

Espanol :

Un paseo de viticultor por el cazouline, seguido de una comida gourmet de temporada.

