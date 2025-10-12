Balade gourmande Rendez-vous Mairie Champvert
4ème édition pour cette balade gourmande qui se déroulera sur la commune de Champvert avec deux boucles au choix de 6 km et 12 km.
Après l’effort, le réconfort avec un pique nique de producteurs qui est proposé à l’arrivée pour un moment gourmand et convivial.
Départ à partir de 10h30
Prévoir ses couverts et son assiette.
Adulte 8€
Enfant 5€ (- 12 ans)
+ 1€ si non adhérent
Possibilité de navette avec le Centre socio-culturel de Decize ou La Machine.
Inscriptions obligatoires
Centre Socio-Culturel Les Platanes 9, levée de Loire 58300 Decize
Tél. 03 86 77 19 20
ou
Centre Socio-Culturel Les Abeilles 3, avenue de la République La Machine
Tél. 03 86 50 84 97 .
Rendez-vous Mairie Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 84 97 accueil@csc-decize.fr
