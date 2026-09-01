Informations pratiques

Verzenay

Balade gourmande de champagne

Boulevard de la république Verzenay Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Marche à travers le vignoble de Verzenay. Venez résoudre quelques énigmes et surtout déguster 8 champagnes des vignerons de Verzenay.

Parcours de 4 km environ. .

Boulevard de la république Verzenay 51360 Marne Grand Est Verzenay.experience@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade gourmande de champagne

L’événement Balade gourmande de champagne Verzenay a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne