Balade gourmande de champagne Verzenay
samedi 26 septembre 2026 · Verzenay
Informations pratiques
Verzenay
Balade gourmande de champagne
Boulevard de la république Verzenay Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Marche à travers le vignoble de Verzenay. Venez résoudre quelques énigmes et surtout déguster 8 champagnes des vignerons de Verzenay.
Parcours de 4 km environ. .
Boulevard de la république Verzenay 51360 Marne Grand Est Verzenay.experience@gmail.com
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English : Balade gourmande de champagne
L’événement Balade gourmande de champagne Verzenay a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne
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