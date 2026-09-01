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AGENDA · Verzenay

Balade gourmande de champagne Verzenay

samedi 26 septembre 2026 · Verzenay

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Boulevard de la république
Ville
51360 Verzenay
Département
Marne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Verzenay

Balade gourmande de champagne

Boulevard de la république Verzenay Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Tout public
Marche à travers le vignoble de Verzenay. Venez résoudre quelques énigmes et surtout déguster 8 champagnes des vignerons de Verzenay.
Parcours de 4 km environ.   .

Boulevard de la république Verzenay 51360 Marne Grand Est   Verzenay.experience@gmail.com

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English : Balade gourmande de champagne

L’événement Balade gourmande de champagne Verzenay a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT de la Marne

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