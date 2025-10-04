Balade gourmande de la Fête du gâteau basque Gare routière Cambo-les-Bains

Gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Pour découvrir les charmes de Cambo-les-Bains et ses beaux points de vue, avec une pause dégustation de cidre et gâteau basque.

Une balade facile, de 3h/3h30 (Dénivelé 213m Distance : 11.5km), au départ de la gare routière (Avenue de Curutchague), encadrée par le club de randonnée de Cambo Kanboarrak Mendiz Mendi.

Le parcours est le suivant : Parking derrière le tennis club Villa Arnaga Parc des sports Colline de la Bergerie Les Thermes Dégustation à la Halle Bernadette Jougleux Gare routière.

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 8 septembre. .

Gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com

